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وكيل "الصحفيين": مجلس الوزراء غير مختص بوقف تعيينات الصحف القومية

06:46 م الأحد 26 يناير 2020
وكيل "الصحفيين": مجلس الوزراء غير مختص بوقف تعيينات الصحف القومية

جمال عبد الرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

قال جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن مجلس الوزراء غير مختص بإصدار قرار بعدم فتح باب التعيين في أي مؤسسة صحفية قومية ومنع التعاقدات، مشيرًا إلى أن تلك المؤسسات مستقلة، وينحصر دور الحكومة، والهيئة الوطنية للصحافة، في الإشراف عليها فقط.

وأكد "عبدالرحيم" في تصريحات صحفية اليوم، أن مجالس إدارات المؤسسات القومية هي صاحبة الحق الأصيل في إصدار مثل هذه القرارات، لافتًا إلى أن قانون الهيئة الوطنية للصحافة به نصوص واضحة بخصوص ذلك الأمر، حيث لم يتحدث القانون عن دور "الوطنية للصحافة" في تعيين الصحفيين، وانحصر دورها في: (تعيين رؤساء الحرير، ومجالس الإدارة، والمد فوق سن المعاش، وتعيين عدد من أعضاء الجمعية، ووضع خطة العمل المؤسسات).

وشدد وكيل أول نقابة الصحفيين، على أنه كان يجب دراسة هذا القرار بشكل جيد قبل إصداره بهذه الصورة، خاصة وأنه سيتسبب في تشريد عدد كبير من الزملاء الذين قضوا سنوات طويلة كمتدربين داخل المؤسسات الصحفية القومية، موضحًا أنه من الأفضل استثناء هؤلاء الزملاء من القرار تقديرًا لدورهم في خدمة تلك المؤسسات.

مجلس الوزراء نقابة الصحفيين تعيينات الصحف القومية جمال عبد الرحيم

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