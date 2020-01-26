وزير الأوقاف للأئمة: "لا نريد وعاظًا يبكون الناس بلا تفكير"

كتب - محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الحاجة إلى مفكرين لبناء شخصية علمية، موضحًا أنه لا يعترف بأي عالم إلا إذا كان متمكنًا من علم النحو والبلاغة.

وأضاف "جمعة" خلال إطلاق فعاليات مشروع ال100 عالم، الأحد، بمسجد بالنور في العباسية، موجهًا حديثه للأئمة، أنه لا يجب التوقف عن التدريب والتعلم، فالمرء يتوقف عن التقدم حال توقفه عن التعلم، فالطبيب إذا توقف عن متابعة أحدث التجارب العلمية سيتأخر، وكذلك الدعوة والداعية.

وتابع "جمعة": "التقدم يحسب بالدقيقة والثانية حتي لا يسبقنا الزمان، فهناك فرق بين العلماء والحكائين، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى بناء علماء ذوي شخصية علمية قوية، وليس وعاظًا يبكون الناس بلا تفكير"، مؤكدًا أنه كلما كانت كانت حاجة المجتمع أشد يكون ثواب تعلم هذا العلم الذي يحتاجه المجتمع أعظم، وخروج البعض قديمًا عن العلوم الدنيوية للشرعية كان مخطط لتدمير الأمة، وقد دعي البعض لذلك قديما".

وأضاف "لا أعترف بعالم ما لم يكن متمكنا من أدوات العلم الأساسية وهما علمي النحو والبلاغة، وعليكم الاهتمام بهما، فالعاجز عن اللغة سيكون أعجز ما يكون عن فهم نصوص الدينية وسيكون مجرد ناقل عن العلماء".