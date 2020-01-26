​​طلبات إحاطة وتصويت على قوانين.. تعرف على أجندة البرلمان اليوم

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

​تشهد لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأحد، مناقشات موسعة حول قانون نواب المحافظين، بحضور وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، واستكمال مناقشات ملف المواقف، مع استعراض الأدوات الرقابية المقدمة من أعضاء محافظة الإسكندرية والجيزة.

ويناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب وحيد قرقر، بشأن قيود الارتفاعات والحيز العمراني بقرى مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، فيما يواصل الأعضاء مساءً استمرار عرض ومناقشة رؤية وركائز وزارة التنمية المحلية لتحديث وتطوير منظومة المواقف والساحات، لتحسين مستوى الخدمات المرورية، والحد من المواقف والساحات العشوائية وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة على مستوى الجمهورية، ومتابعة التوصيات الصادرة من المجلس بشأن الـ"توك توك".

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد الحسيني، عفيفي كامل، عبدالمنعم العليمي ورضوان الزياتي، بشأن تنظيم وإدارة مواقف السيارات وعشوائية الـ"توك توك".

ويصوت المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، ومشـروع قانون بشـأن الزراعــة العضـوية.

وتشهد جلسة الأحد أيضًا بدء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

كما تشهد الجلسة بدء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.