"قومي المرأة" يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

كتبت: نور العمروسي

هنأ المجلس القومي للمرأة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال ونساء هيئة الشرطة البواسل، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة المصرية.

وفال المجلس القومي للمرأة في بيان، إن اليوم يوافق ذكرى للوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة فى مدينة الإسماعيلية وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطانى دفاعًا عن العزة والكرامة الوطنية .

وأعرب المجلس القومي للمرأة عن اعتزازه وتقديره لتاريخ ومسيرة هيئة الشرطة المصرية الحافل بالبطولات والعطاءات، ويشيد بالدور البارز الذي يقومون به في سبيل حماية الجبهة الداخلية للوطن و الحفاظ على تماسكها.

وثمن المجلس التضحيات العظيمة التى يقوم بها رجال ونساء هيئة الشرطة المصرية البواسل وتقديم ارواحهم ودماءهم فداءً للوطن ورفعته ، و من أجل الحفاظ على أمن وأمان وسلامة المواطنين والمواطنات المصريات .​