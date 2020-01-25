فريد الديب يكشف تفاصيل لقاء مبارك: "حالته مستقرة ومبسوط بتفاعل المصريين"



كتب - حاتم أبو النور:

كشف فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مستجدات الحالة الصحية للأخير، عقب إعلان نجله "علاء"، إجراء والده عملية جراحية، أمس الجمعة.

وقال الديب في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "حالته مستقرة ومبسوط جدًا بتفاعل المصريين بالدعاء له بالصحة والشفاء، وظل يردد أن والله المصريين فيهم الخير".

وتابع الديب: "قعدت معاه ساعتين، وهو زي الفل ومخه حاضر وواعي، وكل ما قيل عن القولون وما شابه ذلك، تدليس وليس له أي أساس من الصحة".

واستطرد: "مدام سوزان تزوره من وقت إلى آخر عشان هي من شهر كانت تعبانة شوية، لكن جمال مقيم معاه بشكل دائم، وبيسمح له بلقاء العائلة في وقت الزيارة"، موضحًا أنه لم يصرح بأي تفاصيل لأي موقع أو جريدة، بحسب ما قال.

وقال إن هناك فريق طبي، على أعلى مستوى يتابع الحالة الصحية للرئيس الأسبق، مستطردًا بقوله: "مبارك في حالة تحسن محسوسة جدًا"، كاشفًا عن أن حجم الاتصالات التي ترد من الخارج، للاطمئنان على صحة مبارك كبير جدًا، وعلى مستويات سياسية ودبلوماسية رفيعة المستوى، ما يزيد من تحسن حالته الصحية.

وقال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن والده أجرى عملية جراحية الخميس الماضي، دون أن يفصح عن تفاصيلها.

وأضاف مبارك في تدوينة عبر حسابه على "تويتر" أمس الجمعة: "أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية، وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".

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