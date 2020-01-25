عمرو الليثي: الإعلام يلعب دوراً أساسياً في التعبير عن مشاكل المواطنين

القاهرة- (أ ش أ):

قال الإعلامي عمرو الليثي إن الإعلام يلعب دورًا أساسيًا في التعبير عن مشاكل المواطنين من خلال البرامج الاجتماعية التي تتواصل مع الجمهور في مختلف المجالات.

وأضاف الليثي، خلال ندوة "الإعلام العربي وقضايا التنمية المستدامة"، التي تم تنظيمها اليوم السبت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، أن النتائج التي تتحقق من خلال التواصل مع المواطنين في البرامج التليفزيونية تكون إيجابية وتساعد في حل العديد من المشكلات، وفتح أسواق عمل للمواطنين وتحثهم على التعلم وذلك يعد من أهم عناصر التنمية المستدامة.

وشدد على أهمية احترام ميثاق الشرف الإعلامي فيما يقدم لمختلف أفراد المجتمع، والتركيز على هذا الملف في المناهج الدراسية الإعلامية لبناء جيل من الإعلاميين يحترم الجمهور ويقدره، مطالبا بتخصيص فقرات أكثر في البرامج التلفزيونية للتعبير عن مشاكل المواطنين والحث على العمل بجانب تقديم مختلف المجالات.

بدوره، قال الدكتور أحمد الزهراني أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية إن الإعلام له دور مهم في تاريخ البشرية فوسيلة التواصل بين البشر منذ قديم الأزل كانت الشفاهية ومن ثم الكتابة على الجدران، وبعدها مرحلة الكتابة وبعد ذلك الطباعة والتي أدت إلى زيادة مطبوعات الكتب.

وأوضح الزهراني أن من أهم خصائص الإعلام سرعة نقل المعلومة والتأثير في الجمهور والتواصل معه، مشيراً إلى أن الإعلام هو عين المواطن البسيط التي تستطيع طرق أبواب الحكومات، ولذلك فإن الصحافة هي السلطة الرابعة التي تراقب مشاكل الشعب وتعبر عنها وأصبح هناك وسائل التواصل الاجتماعي التي تنقل جميع المشاكل والانتهاكات التي تؤثر على حقوق الإنسان.

وتابع أن الإعلام العربي لا بد أن يراعي عدة معايير أبرزها التكامل في التنمية، واحترام التنوع الثقافي، واحترام حقوق الإنسان، واحترام التعددية الثقافية، والانفتاح على الثقافات الأخرى واستغلال كافة الموارد من أجل الارتقاء بالمجتمع. ​