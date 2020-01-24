في 3 أيام.. "اتصالات النواب" تناقش 7 طلبات إحاطة مقدمة من برلمانيين

كتب- أحمد علي:

تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب الأحد المقبل، طلب الإحاطة المقدم من البرلمانية منى عبدالعاطي، حول تأخر إنشاء مكتب بريد قرية منشأة علي التابع لمركز سيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ، وطلب الإحاطة المقدم من النائب جمال كوش، بشأن الموافقة على بدء تشغيل مكتب بريد قرية ميت الحوفيين، ومكاتب بريد مجول، ميت السباع، والرملة بمحافظة القليوبية.

ويناقش أعضاء اللجنة، الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد طعيمة، بشأن ضعف شبكات المحمول الأربعة وخاصة مدينة طنطا، وطلب الإحاطة المقدم من البرلمانية مي البطران، بشأن سوء حالة خدمة الاتصالات في عدد من الطرق الجديدة.

فيما تناقش اللجنة يوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن ضعف سرعة الإنترنت بالمخالفة للسرعة المتعاقد عليها مع الشركة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حسين غيتة، بشأن إلغاء جميع سرعات الإنترنت القديمة دون الرجوع للعملاء واستبدالها بأخرى، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عطا سليم، بشأن أسباب انقطاع خدمات الإنترنت في بعض الأماكن بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية.