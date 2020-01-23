"أزمة قلبية".. أول تعليق من الثقافة على وفاة الكاتب ​محمد حسن داخل المعرض

كتب - محمود مصطفى ومحمد عاطف:

نعت وزارة الثقافة المصرية والهيئة المصرية العامة للكتاب، وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الشاب محمد حسن خليفة، الذي وافته المنية صباح اليوم في مستشفى القوات الجوية، بعد إصابته بإغماءة أثناء تواجده في دار النشر التي أصدرت مجموعته القصصية الجديدة.

وأوضحت وزارة الثقافة في بيان لها، الخميس، أنه تبين أن سبب الإغماءة أزمة قلبية، تم نقله على إثرها للمستشفى على الفور، وأعربت عن مشاطرة أسرة الفقيد الألم والأحزان، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أحبته وذويه بالصبر والسلوان.

وتوفي، الكاتب الصحفي الشاب محمد حسن خليفة، أثناء تجوله في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، والذي افتتح أبوابه للجمهور اليوم الخميس.

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