أمطار وشبورة واضطراب ملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

كتب-محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس خلال الـ 3 أيام المقبلة (الخميس- الجمعة- السبت).

وقالت الهيئة في بيان، إن طقس الخميس، يشهد سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة، في ظل وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك.

وجاءت درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 -9، والسواحل الشمالية 17- 10، وشمال الصعيد 17-6، وجنوب الصعيد 17- 6.

طقس الجمعة

أوضحت هيئة الأرصاد أن طقس الجمعة، يشهد سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة، في ظل وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد.

وجاءت درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 16-8، السواحل الشمالية 15- 12، شمال الصعيد 16-6، جنوب الصعيد 19- 9.

طقس السبت

أما طقس السبت المقبل، فأكدت الهيئة، أنه لن يشهد سقوط أمطار وتكون الظواهر الجوية الأكثر تأثيرًا متمثلة في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والطقس بارد شمالاً معتدلاً جنوبًا شديد البرودة ليلاً، كما يتكون الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19-9، السواحل الشمالية 17- 9، شمال الصعيد 17-6، جنوب الصعيد 19- 9.