وزيرة الثقافة: معرض الكتاب هذا العام يشهد حضوراً إفريقيا كبيراً

كتب- محمد عاطف:

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، إن الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي انطلقت اليوم الأربعاء، تشهد تواجداً أفريقياً كبيراً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، حيث تشارك 12 دولة إفريقية في المعرض.

وأضافت عبدالدايم -في لقاء مع محرري وزارة الثقافة عقب افتتاح معرض الكتاب الذي يقام خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير المقبل- أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعرب عن سعادته خلال افتتاح المعرض لما تشهده هذه الدورة من تنظيم كبير وحدوث نقلة نوعية في المعرض بعد إقامته بالمقر الجديد بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس للعام الثاني على التوالي.

وأوضحت أن هناك زيادة في عدد الدول المشاركة هذا العام، نظراً لنجاح الدورة السابقة "دورة اليوبيل الذهبي"، وكذلك نقل المعرض إلى المقر الجديد، مؤكدة أن الدورة الجديدة تشهد تنظيماً أفضل من العام الماضي، ما سمح بوجود عدد أكبر من الدول والناشرين.

ونوهت وزيرة الثقافة أنه تم علي هامش الافتتاح بحث عدد من المشروعات المشتركة مع وزير الثقافة السنغالي، وكذلك دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك، كما تم دعوة مصر لتصبح ضيف شرف معرض السنغال للكتاب ٢٠٢١، وأهدت الوزيرة عدداً من الكتب إلى نظيرها السنغالي.

وتابعت أن دورة العام الحالي، خصصت معرض كتاب خاص بالطفل منظم بشكل كبير، وكذلك للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة أنه تم تخصيص جزء من المعرض للمسرح والسينما، وكذلك تم إطلاق التطبيق الخاص بالمعرض بشكل جديد، متوقعة أن تشهد الدورة الحالية إقبالاً جماهيرياً كبيراً نظراً لتسهيل نقل المواطنين وكذلك إجراءات الدخول.

وأكدت أهمية زيادة عدد مكتبات سور الأزبكية والتي تقدر عددها بـ41 مكتبة، موضحة أن %90 من الفعاليات هذا العام تخاطب الشباب والنشء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال المتطوعين.

وتوجهت بالشكر لوزارات الدفاع والداخلية لتعاونهم لتأمين المعرض والزوار، وكذلك محافظة القاهرة لتسهيل نقل الزوار من مختلف الميادين.

وأوضحت أنه جاري العمل حالياً علي عودة مهرجان القراءة للجميع خلال عام 2020، منوهة أنه يجب الحفاظ على مثل هذه المشاريع التي تساهم في تشجيع الشباب والنشء علي القراءة.

بدوره، قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الفعاليات التي ستقام علي هامش المعرض تهدف إلى جذب الجمهور وإن البرنامج يشمل أيضاً جانباً لخدمة الناشرين وندوات عن حقوق الملكية الفكرية، موضحاً أن المعرض يستهدف أيضا انعكاس الحالة الفنية والثقافية في مصر خلال العام.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للكتاب أن هيئة الكتاب تقدم خلال المعرض2500 عنواناً وأن الكتب الجديدة تشهد تخفيضات كبيرة، وأن هناك جناحاً مخصصاً للكتب القديمة سيتم عرضها بأسعارها القديمة، وكتب جيب تتراوح أسعارها من ٢ إلي ٣ جنيه.

وعن وحدة خدمة المؤلف، أكد أن هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة المؤلف على معرفة حقوق الملكية الفكرية والمادية وكيفية النشر ومتابعة جميع الخطوات.

يذكر أن الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام تحت شعار "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع" بمشاركة 40 دولة، وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف، وتم اختيار الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام، وتضم 808 جناح عرض و900 دار نشر بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة، ولأول مرة يتم إطلاق تطبيق الكترونى يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.