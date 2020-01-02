"الجيزة" تحدد سعر التصالح في مخالفات البناء بـ 7 مناطق

الجيزة - أ ش أ:

حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك بنطاق حى شمال الجيزة وفقا للأغراض التجارية والإدارية والسكنية بناء على ما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

وفى هذا الصدد، اصدر محافظ الجيزة قرارا اليوم بالقيم السعرية لــ (7) مناطق بنطاق الحى شملت المنطقة الاولى ( كورنيش النيل بداية من التقائه مع شارع عبد الحميد شندى وشارع وزارة الرى و طريق النصر و شارع الجيش و ترعة السواحل وشارع البوهى وممدوح سالم ونادي إمبابة الرياضي و محمد نجيب و الجسرين والحرية وشارع على جمال ومجاهد ندا و المحطة وعبد الحميد شندى حتى التقائه بشارع كورنيش النيل .

والمنطقة الثانية ( شارع سور المطار بداية من إلتقائة مع شارع المطار و شارع أحمد عرابى و ترعة بشتيل و إمتداد الكيلانى وشارع مسجد التوبة وشارع المطار وشارع إمتداد أرض اللواء وحارة ابو العلا النجار وسور السكه الحديد و مطلع الطريق الدائرى وشارع المطار حتى إلتقائه بشارع سور المطار .

أما المنطقة الثالثة فتشمل شارع مراد بداية من إلتقائه مع شارع السودان وشارع عسران و شارع فضل الله عثمان و شارع محمد نجيب(ترعة السواحل سابقا) و سور السكه الحديد و شارع السودان حتى إلتقائه مع شارع مراد، فيما تتضمن المنطقة الرابعة شارع نادى إمبابة الرياضى بداية من إلتقائه مع شارع المطار و ممدوح سالم و البوهى و القومية العربية والعروبة و الرحمة و ترعة بشتيل و احمد عرابى و سور المطار وشارع المطار حتى إلتقائه مع شارع نادى إمبابة الرياضى.

وتتضمن المنطقة الخامسة(سور السكه الحديد بداية من مطلع كوبرى أحمد عرابى حتى امتداد شارع محمد نجيب( ترعة السواحل سابقاً) وشارع المطار ومطلع كوبرى احمد عرابى حتى إلتقائه مع سور السكه الحديد ، فيما تشتمل المنطقة السادسة على (حارة أبو العلا النجار بداية من سور أرض السكه الحديد وإمتداد أرض اللواء وشارع المطار ومسجد التوبة وشارع إمتداد الكيلانى وإمتداد ترعة بشتيل والطريق الدائرى وشارع ترعة الصفطاوى وسور السكة الحديد مروراً بترعة الزمر حتى إلتقائه مع حارة ابو العلا النجار .

وتشمل المنطقة السابعة ( كورنيش النيل بداية من ميدان الكيت كات و شارع عبد الحميد شندى وشارع المحطة وشارع مجاهد ندا وعلى جمال وشوارع تاج الدول والحرية وفضل الله عثمان و عسران وشارع مراد حتى إلتقائه مع ميدان الكيت كات.

وتراوحت قيمة التصالح في المتر السكني بتلك المناطق 80 جنيها كحد ادنى و200 جنيه كحد أقصى و80 جنيها للاغراض الادارية كحد ادنى و 240 جنيها كحد أقصى و 130 جنيها للمتر التجارى كحد ادنى و 400 جنية كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 مترا فأكثر والشوارع الاقل من 20 مترا وحتى 16 مترا والشوارع الاقل من 16 مترا .

كما اصدر محافظ الجيزة قراراً بتحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تختلف عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وهى شارع النيل وتحدد 600 جنيه للتجارى و320 جنيها للادارى والسكنى 280 جنيها وشارع السودان التجارى 1600 جنيه والادارى 320 جنيها والسكنى 280 جنيها وشارع بشتيل التجارى 800 جنيه والادارى 240 جنيها والسكنى 200 جنيه وشارع (طلعت حرب- النصر- الطيار فكرى زاهر- الوحدة) التجارى 800 جنيه والاداري 240 جنيها والسكني 200 جنيه .