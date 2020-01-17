"إلغاء دعم الخبز و200 جنيه مزورة".. الحكومة ترد على 10 شائعات أثارت جدلًا

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كتب-أحمد مسعد:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز نهائياً بداية من يوليو 2020، وتداول عملات ورقية مزيفة فئة الـ "200جنيه"، واستيراد الحكومة شحنات تقاوي فاسدة.

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على 10 شائعات هذا الأسبوع:

إلغاء دعم الخبز هذا العام

قالت وزارة التموين إنه لا صحة لما تردد بشأن اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز نهائياً بداية من يوليو2020.

وأكدت الوزارة أن الدولة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، في إطار حرص الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة محدودي الدخل، موضحة أن الحكومة بصدد دراسة منظومة تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذها، للحد من تسرب الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع استمرار تحمل الدولة فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، واستمرار بيع رغيف الخبز للمواطنين بـ 5 قروش فقط دون أي تغيير فيه.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء دعم الخبز نهائياً هذا العام

تلف محاصيل بسبب تغيرات المناخ

قالت وزارة الزراعة، إنه لا صحة لتلف المحاصيل الزراعية تأثراً بالتغيرات المناخية، مُوضحةً أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الزراعات من العواصف الترابية، وموجة الصقيع والطقس السيء.

ولفتت الوزارة، إلى أنه تم تحقيق فائض كبير من إنتاج الفاكهة والخضروات، حيث ارتفعت صادرات مصر الزراعية بنسبة 5.8%، لتصل إلى نحو 5 ملايين و 500 ألف و 125 طناً خلال عام 2019، مقارنةً بـ 5 ملايين و 200ألف و250 طناً خلال عام 2018، بزيادة قدرها حوالي 299 ألفاً، و875 طناً.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة ترد على أنباء تلف المحاصيل بسبب العواصف والصقيع

رفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات الخطرة

أكدت وزارة التعليم العالي، عدم صحة ما تردد عن رفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات الطبية الخطرة، مُوضحةً أن كافة المستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها لاستقبال جميع الحالات المرضية وتقديم الخدمات الطبية المتميزة لهم.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن المستشفيات الجامعية قدمت خدماتها لنحو 18 مليوناً و700 ألف مواطن خلال عام 2019، لافتةً إلى أنه جارٍ تنفيذ خطة تطوير لمستشفيات الطوارئ في 110 مستشفيات جامعية على مستوى الجمهورية والعمل على رفع كفاءتها من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تكشف حقيقة رفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات الخطرة

عجز بالأسمدة الشتوية

نفت وزارة الزراعة، ما تردد عن وجود أي عجز أو نقص في الأسمدة الشتوية بأي محافظة من محافظات الجمهورية.

وأوضحت أنه تم صرف وتوزيع الأسمدة الشتوية لمعظم المحاصيل، مُشيرةً إلى أن ملف توزيع الأسمدة يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل الوزارة، بدايةً من خروجه من المصنع وحتى وصوله للجمعيات بمختلف المحافظات وتوزيعه على المزارعين.

لمزيد من التفاصيل: الزراعة تكشف خطتها لمنع تسرب الأسمدة لـ"مافيا" السوق السوداء

شحنات تقاوي فاسدة

قالت وزارة الزراعة إنه لا صحة لما تردد عن استيراد أي شحنات تقاوي فاسدة، مُوضحةً أن جميع التقاوي المستوردة سليمة وآمنة ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تقوم اللجان المخصصة من قبل الحجر الزراعي بأخذ عينات وفحص الشحنات المستوردة قبل دخولها البلاد، للتأكد من مطابقتها للضوابط والاشتراطات الدولية.

وقالت الوزارة إنه في إطار سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من التقاوي، تم وضع خطة تهدف إلى التوسع في إنتاج بذور التقاوي الحقلية وبذور تقاوي الخضار وتصديرها.

لمزيد من التفاصيل:الحكومة: لم نستورد شحنات تقاوي فاسدة

تداول 200 جنيه "مزورة"

نفى البنك المركزي الأنباء التي ترددت عن تداول عملات ورقية مزيفة فئة الـ"200جنيه".

وشدد البنك المركزي على وجود تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة لمواجهة أي عمليات تزييف لعملات النقد الورقية، مُوضحاً أن عملية إنتاج عملات النقد الورقية تتم وفقاً لأحدث الطرق التكنولوجية، وتخضع لعمليات تأمينية متطورة في جميع مراحلها.

لمزيد من التفاصيل: "بها عناصر تأمينية".. البنك المركزي يرد على أنباء تداول 200 جنيه "مزورة"

إصابة محصول القمح بفطر الصدأ الأصفر

نفت وزارة الزراعة صحة إصابة محصول القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر.

وقالت الوزارة إنه تم اعتماد أصناف تقاوي القمح المقاومة لمرض الصدأ التي تصلح للزراعة بكافة أراضي الوادي والدلتا بمحافظات الجمهورية، مشيرة إلى تنظيم الإرشاد الزراعي ندوات لمد المزارعين بإرشادات الزراعة والإنتاج ومقاومة آفات محصول القمح لتجنب إصابته بأي فطريات.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي إصابة محصول القمح بفطر الصدأ الأصفر

منح أفضلية للمنتجات المستوردة على حساب المحلية

نفت وزارة التجارة والصناعة ما تردد من أنباء حول منح الحكومة أفضلية للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية بعقود التوريدات للجهات الحكومية.

وأكدت الوزارة حرصها على متابعة التزام الجهات الحكومية بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات والصناعات المصرية في العقود الحكومية، وذلك حرصاً منها على صالح الصناعة المصرية، وتعزيزًا لدور الإنتاج المحلي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

لمزيد من التفاصيل- الحكومة: لا صحة لمنح أفضلية للمنتجات المستوردة على حساب المحلية

نقص الأدوية بمعهد الأورام

أكدت وزارة التعليم العالي أنه لا صحة لوجود نقص بالأدوية بالمعهد القومي للأورام، مُوضحةً أن المعهد يقوم بتوفير كافة الأدوية اللازمة للمترددين عليه لتلقي العلاج، وأن المخزون الاستراتيجي لأدوية الأورام بالمعهد آمن ومطمئن.

وأوضحت الوزارة، أنه جارٍ تنفيذ أكبر عملية تطوير للمعهد القومي للأورام منذ نشأته، وذلك وفقاً لأحدث النظم العالمية في القطاع الصحي بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 30%، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمترددين.

لمزيد من التفاصيل:الحكومة تنفي نقص الأدوية بالمعهد القومي للأورام

وقف تنفيذ "كارت الفلاح"

قالت وزارة الزراعة إنه لا صحة لتوقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح".

وشددت على استمرار تطبيق المنظومة دون أي توقف، حيث تم بالفعل البدء في تطبيق "كارت الفلاح" في محافظتي بورسعيد والغربية والانتهاء من تنفيذ 100% من الكروت الخاصة بالمحافظتين، تمهيداً لتعميمه في باقي المحافظات بنهاية عام 2020، في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى مجتمع رقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمزارعين.

لمزيد من التفاصيل.. الحكومة: لا صحة لوقف تنفيذ "كارت الفلاح"