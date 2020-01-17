حسام الخولي لـ"مصراوي": نؤيد انتخابات النواب المقبلة بـ"75%" قائمة مطلقة (حوار)

حوار - ميرا إبراهيم:

كشف حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، في حواره لمصراوي، عن تفاصيل قوانين الانتخابات الثلاث "الشيوخ، والنواب، والمحليات"، كما أعدها الحزب، كاشفا عن قانون الإدارة المحلية المنوط بموجبه إجراء الانتخابات المحلية ستم عقد جلسات حوار مجتمعي بشأن لإقراره البرلمان المقبل.

وجاء الحوار كالآتي:

دعنا نبدأ بموقف حزب مستقبل وطن من قوانين الانتخابات؟

لدينا 3 قوانين انتخابات قانون انتخابات مجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر الخاص به، وقانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الخاص به، إضافة لقانون الانتخابات المحلية، وبعد اعتراضنا وغالبية الهيئات البرلمانية على قانون انتخابات المحليات مع اعترافنا وشكرنا للنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، واللجنة الموقرة، ولكن هذا القانون يحتاج لتغيير وتفاهم، بالتالي سيحتاج لمزيد من الحوار وهو ما سيؤجله للبرلمان المقبل.

أما بالنسبة لقانون مجلس الشيوخ فهو جاهز وقدم للبرلمان، وقدمه ائتلاف دعم مصر الذي نعد نحن أحد أعضائه، ومازلنا قابلين لأي نقاش بشأنه، ولاسيما وأن قانون الشيوخ هو أسهل قانون لأنه بلا كوتة، وبالتالي لا يوجد مشاكل بشأنه، ولا خلاف مبدئيا على النسبة، فلا أزمة بقانون انتخابات مجلس الشيوخ.

أما قانون انتخابات المحليات يحتوي على 168 مادة متضمن مواد انتخابية ومركزية ولامركزية، وبات تنفيذه مواده على الأرض الآن صعبًا.

وماذا عن الحوا الوطني الذي يتبناه مستقبل وطن مع الأحزاب؟

بشأن قانون مجلس النواب فإن وجهة نظرنا إجرائه بنسة 25% للانتخاب بالنظام الفردي و75% للانتخاب بنظام القائمة المطلقة، وخلال نقاشنا مع الأحزاب نحن لا نتمسك بوجهة نظر واحدة بل نستمع لكافة الأحاديث، وخلال الأحاديث تحدث البعض عن القائمة النسبية، فبعض من الأحزاب أيضا متفق معنا مثل الوفد.

وبات من الصعب تطبيق القائمة النسبية، حيث تظل المحاذير الدستورية لتمثيل المرأة والعاملين بالخارج والشباب، وبالتالي تطبيق المحاذير الدستورية يمنع تطبيقها.

كما أن نتائج القائمة النسبية يعني أن نتائج الانتخابات لن تكون لأوائل القوائم، "وبالتالي اللي شايلين القايمة في الصعيد مثلا لم ينجح بسبب النسب الدستورية ممكن يتحول الأمر لحرب في البلاد".

ما هو عدد مرشحي مستقبل وطن لانتخابات مجلس النواب المزمع عقدها العام الجاري؟

لم نفكر في هذا الأمر بعد، عقب صدور قانون الانتخابات سنحدد هذا الأمر، لنعرف وضعنا، ولكننا بمستقبل وطن جاهزين بالفعل على الأرض بالتالي ليس لدينا قلق من تغطية كافة الدوائر الانتخابية.

هل سيقر قانون "المحليات" دور الانعقاد الحالي؟

هذا الأمر سيكون بحسب ما سيسفره مناقشات الأحزاب بشأنه وكذلك الحوار المجتمعي للقانون، فلدينا ك"حزب مستقبل وطن" تصور للمحليات أبرزها تغيير تعريف العامل، القاصر في المشروع الحالي على ألا يكون دون مؤهل، وهو ما يحرم الآلآف الشباب المتعلم من الترشح، فنحن مع أن يكون العامل هو من يعمل لدى الغير، وبالتالي يحق لدكتور والصحفي والتاجر الترشح.

هل الدولة جاهزة بالفعل لإجراء انتخابات الحليات التي ستسفر عن 55ألف عضو محلي منتخب؟

في المحليات لدينا مشكلة ضرورة تعديل المواد أولا، لأن القانون بشكله الحالي لن يسفر عن منتج جيد، فالأعداد لا مشكلة بها، ولكن المهم نوعية المنتخبين الذين سيكونوا لهم العديد من الصلاحيات.

كيف ترى ما يحدث بدولة ليبيا وموقف مصر تجاه القضية؟

إن الأمر خطير وزي ما رئيسنا قال أمن قومي، ليس لكون ليبيا على حدودنا بل الدولة التي تريد التدخل بليبيا ترعى الإرهاب، وبالتالي الأمر ليس طمع في ثروات أخرى وحسب من قبل تركيا، بل هي ناقلة للإرهاب على حدودنا، "وفي هذا الوضع الحساس مفيش مؤيد ومعارض بل كلنا واحد وبلا نقاش، وعلينا توعية الشباب أن يعي أهمية ليبيا وحدودها مع مصر".

كما أنه في مثل هذه الأمور التي بها أمن قومي لا تنتظروا من القيادة السياسية "تقول عملنا إيه بل علينا أن نكون هادئين على السوشيال ميديا"، وأقولها مجددا "احنا بنحب ريسنا وخلفية الرئيس اللي عندنا تخلينا واثقين في الرئيس 00%".

هل ترى دور للأحزاب لتوعية الشباب في مثل هذه القضايا؟

إن توصيل المعلومة للجمهور دور هام للأحزاب وذلك عبر ندوات تثقفية لأهمية الحدود، فلابد للشباب أن يعي، وهذا دور الأحزاب وبدأنا بالفعل مستقبل وطن بندوة في هذا.​