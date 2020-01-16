"الإنتاج الحربي" تصدر الفيديو الثامن من حملة "اعرف وزارة بلدك"

كتب - محمد سامي:

أصدرت وزارة الإنتاج الحربي، الفيديو الثامن من فيديوهات حملة "اعرف وزارة بلدك"، والتي أطلقتها الوزارة لتوعية المواطنين بالدور الذي تقوم به، واستغلالها لفائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

استعرض الفيديو بعض جهود وزارة الإنتاج الحربي، في مجال توطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية بشركاتها، والتي بدأت من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والوفد الوزاري المرافق له للصين على هامش "منتدى الحزام والطريق"، خلال شهر أبريل 2019، الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع ۲۰۰ الحربي) وشركة "فوتون" الصينية العالمية لنقل تكنولوجيا صناعة الأوتوبيسات الكهربائية في مصر.

وذُكر بالفيديو أنه سيكون هناك مراحل تالية أخرى لتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة في مصر وإنتاج أنواع مختلفة من المركبات الكهربائية التي هي مستقبل المركبات في العالم كله، من خلال التفاوض مع شركات صينية للتصنيع المشترك لكل من (الأوتوبيسات السياحية والنقل بين المحافظات - الملاكي والأجرة).