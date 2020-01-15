"خطة النواب" تشكل مجموعة عمل لمناقشة الحساب الختامي لـ22 وزارة

كتب - أحمد علي:

قرر الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تشكيل مجموعة عمل بقيادة النائبة سيلفيا نبيل ومستشاري اللجنة، ومن يرغب من النواب، لوضع تقرير عن الحساب الختامي لـ22 وزارة، طبقوا موازنة البرامج والأداء لسنة 18/19 حسب خطة العمل لعرضه على اللجنة.

وأشارت "نبيل"، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن هذا التقرير سيكون الثاني للحساب الختامي لبرامج وأداء تعده لجنة الخطة والموازنة بعد إعداد تقرير ختامي 17/18 للوزارات الـ6 المطبقة آنذاك، وهو ما يعد سبقًا للجنة الخطة والموازنة وإنجازاً تاريخيًا للبرلمان.

وأوضحت النائبة، أن مجموعة العمل ستقوم بالتدقيق في موازنة الـ22 وزارة، حتى تخرج بتقرير وافي وشامل، عن موازنة البرامج والأداء التي قدمتها الوزارات، حتى يتم عرضه على اللجنة لمناقشته، تمهيدًا لوضع توصياتها وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان كملحق للتقرير الختامي.