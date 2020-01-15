وزارة الإسكان: طرح شقق جديدة كاملة التشطيب وبالتقسيط (تفاصيل وشروط)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إعداد وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح عدد من الوحدات السكنية المتاحة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من مدن الجيل الرابع، ومدن الصعيد الجديدة.

وأوضح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الطرح يأتي في ضوء إعلان البنك المركزي عن مبادرة لتمويل الوحدات السكنية بنظام التقسيط على 20 عاما بنسبة فائدة 10 %، بقيمة 50 مليار جنيه، وطبقا للشروط التالية:

- ألا تزيد مساحة الوحدة السكنية عن 150 م2 كاملة التشطيب لضمان أن يسكن بها العميل.

- ألا يزيد سعر الوحدة عن 2.25 مليون جنيه.

- عدم استفادة العميل من أي مبادرة تم طرحها للتمويل العقاري أو الإسكان المتوسط.

- سداد العميل بسداد 20 % مقدما لضمان الجدية.

وأشار معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه سيتم الإعلان عن الطرح قريبا من خلال الصحف الرسمية، والموقع الإلكتروني للهيئة "http://www.newcities.gov.eg"، وتطبيق "APP - NUCA".​