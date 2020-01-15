مد الطوارئ واستجواب وزيرة الصحة.. ماذا حدث في البرلمان الثلاثاء؟

كتب- أحمد علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، الموافقة على عدد كبير من المشروعات القوانين، منها مد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، فضلاً عن استجواب البرلمان لوزيرة الصحة بسبب تهالك مستشفى بولاق.

ويرصد "مصراوي" من خلال التقرير التالي أبرز ما حدث في البرلمان، بعدما قرر رئيس المجلس رفع الجلسات حتى 26 يناير المقبل.

للمرة السادسة: البرلمان يُقرّ مد حالة الطوارئ 3 أشهر

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة 3 أشهر والتي تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 27 من يناير 2020، وذلك بثلثي أعضاء المجلس وتعد هذه هي المرة السادسة التي يتم فيها مد حالة الطوارئ.. (اضغط للتفاصيل)

البرلمان يوافق نهائيا على إلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته

الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك فى بشكل نهائي بعد مراجعة مجلس الدولة وإعادة المداولة في إحدي المواد، والذي

يهدف لإلغاء باب التحكيم الإجبارى بقانون هيئات القطاع العام.. (اضغط للتفاصيل)

"النواب" يوافق نهائيا على تشديد عقوبة المتهربين من دفع النفقة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الثلاثاء، برئاسة على عبد العال، نهائيا بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع والتهرب عن دفع نفقة الزوجة.

وقرر المجلس الأخذ بملاحظة

مجلس الدولة على مشروع القانون وهو وضع اشتراط شكوى من صاحب الشأن المتضرر لٌرفع الدعوى على دافع النفقة.. (اضغط للتفاصيل)

البرلمان يوافق نهائيا على ضم جزءًا من حسابات الصناديق الخاصة لخزانة الدولة

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا بالأغلبية (لا تقل عن الثلث) على مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.(اضغط للتفاصيل)

البرلمان يوافق على تعديلات قانون الهيئات الشبابية

وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.

وينص مشروع القانون على أن يضاف إلى نص المادة (1) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية تعريف (مركز التنمية الشبابية)، على أن يكون

تاليًا في الترتيب لتعريف (الهيئات الشبابية الأخرى) وسابقًا لتعريف الجهة الإدارية المركزية.. (اضغط للتفاصيل)

استجواب وزيرة الصحة| ماذا احتوى فيديو مخالفات مستشفى بولاق؟

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة اول استجواب تحت القبة خلال الفصل التشريعى الحالى واستعرض النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، خلال الجلسة العامة، فيديو مصور للمخالفات الموجودة في مستشفى بولاق الدكرور.

وتضمنت مقاطع الفيديو التي عرضها النائب، اوجود أعداد كبيرة للكلاب التي تجولت بساحة المستشفى، وانتشار عدد من أكوام النفايات التي وصفها النائب بالنفايات الخطرة.. (اضغط للتفاصيل)

استجواب وزيرة الصحة| احتدام المناقشات تحت قبة البرلمان وتزايد مطالبات سحب الثقة

سيطرت حالة من الاحتدام على وقائع الاستجواب البرلماني لوزيرة الصحة هالة زايد، حيث تعالت أصوات النواب بضرورة سحب الثقة من الوزيرة، عقب المقاطع المصورة الصادمة التي عرضها النائب محمد الحسيني، والتي تظهر قصور فادح في مستشفى بولاق الدكرور.

وانتقد النواب الوزيرة وفريقها، وسط اتهامات واضحة من النائب محمود بدر بإهدار المال العام، ومطالبات مشددة من النائب مجدي ملك بسحب

الثقة فورا من الوزيرة، نظرا لغياب الرؤية والقدرة على اتخاذ القرار.. (اضغط للتفاصيل)

في أول استجواب برلماني.. كيف ردت وزيرة الصحة على أزمة مستشفى بولاق؟

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان إن 100% من مواطني وأسر حي بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة، حصلوا على خدمات طبية من وزارة الصحة من خلال

المبادرات الرئاسية

المختلفة والتي تستهدف كافة المواطنين وصرف العلاج بالمجان للمرضى (اضغط للتفاصيل)

رسمياً.. وزيرة الصحة تنجو من سحب الثقة بالبرلمان

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، غلق باب المناقشة بشأن الطلب الذي قدمه أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، لسحب الثقة من وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد؛ لعدم وجود عدد من مقدمي الطلب في الجلسة العامة للمجلس

اليوم الثلاثاء. (اضغط للتفاصيل)

لماذا فشل سحب الثقة من وزيرة الصحة بالبرلمان؟

لم يُكتب للاستجواب الذي قدمه النائب محمد الحسيني بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، النجاح بعد 4 ساعات من مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعلن إغلاق باب المناقشة في طلب سحب الثقة من

وزيرة الصحة هالة زايد، الذي تقدم به أكثر من عُشر أعضاء المجلس (اضغط للتفاصيل)

بالأسماء.. من هم النواب الذين تسببوا في فشل استجواب وزيرة الصحة؟

اعلن الدكتورعلي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إغلاق باب المناقشة في طلب سحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، لعدم

توفر النصاب القانوني للتصويت على الطلب لغياب عدد من مقدمي الطلب .(اضغط للتفاصيل)

أول تعليق من مقدم استجواب وزيرة الصحة بعد فشل سحب الثقة

علق النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، على فشل سحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، بعد الاستجواب الذي قدمه ضدها بسبب تهالك مستشفى بولاق الدكرور، قائلًا: "وصلنا الرسالة".. (اضغط للتفاصيل)