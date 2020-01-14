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أول تعليق من مقدم استجواب وزيرة الصحة بعد فشل سحب الثقة

07:30 م الثلاثاء 14 يناير 2020
أول تعليق من مقدم استجواب وزيرة الصحة بعد فشل سحب الثقة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

علق النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، على فشل سحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، بعد الاستجواب الذي قدمه ضدها بسبب تهالك مستشفى بولاق الدكرور، قائلًا: "وصلنا الرسالة".

كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعلن إغلاق باب المناقشة في طلب سحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، الذي تقدم به أكثر من عُشر أعضاء المجلس، قبيل رفع الجلسة العامة مساء الثلاثاء.

وقال الحسيني في كلمته بالجلسة العامة عقب سقوط استجوابه بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إنه "لا يوجد خلاف شخصي مع وزيرة الصحة، ولكن في الوقت ذاته ما قالته في دفاعها عن نفسها لا أساس له من الصحة".

وتابع: "أقولها كلمة للتاريخ والجغرافيا، ما قالته الوزيرة لا أساس له من الصحة.. ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد".

لمزيد من التفاصيل عن جلسة استجواب وزيرة الصحة.. اضغط هنا

هالة زايد مجلس النواب محمد الحسيني مستشفى بولاق الدكرور علي عبدالعال

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