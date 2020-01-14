القومي لحقوق الإنسان يقرر زيارة سجن طرة

كتب- محمد نصار:

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الشهري، الثلاثاء، برئاسة محمد فايق رئيس المجلس.

بدأ الاجتماع، بالوقوف دقيقة حداداً على روح المرحوم الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض العضو السابق للمجلس، الذي وافته المنية الأٍسبوع الماضي.

وأوضح المجلس في بيان له الثلاثاء، أنه ناقش عدداً من التقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة، وأنشطة اللجان المختلفة، ومشاريع القوانين التي طلب مجلس النواب رأي المجلس فيها لارتباطها بحقوق الإنسان، والأنشطة التي يعتزم المجلس القيام بها الفترة المقبلة.

وأعلن المجلس توقف الأعضاء بشكل خاص أمام عدد من الشكاوى المتعلقة بأوضاع السجون، وفي ضوء ذلك حدد قائمة بالسجون التي سيقوم بزيارتها، وخاصة سجن طره شديد الحراسة، الذي وردت منه العديد من الشكاوى.​