"مستقبل وطن": معركتنا وعي وبناء ضد كذب وتدليس وخيانة الإخوان

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال حزب مستقبل وطن، إنه لا تزال جماعة الإخوان الإرهابية تسير على دربها الخسيس لضرب استقرار الدولة وهدم مؤسساتها الوطنية، وزعزعة استقرار كياناتها السياسية الكبرى، فى محاولة منها لتشويه الإطار العام، وإحداث البلبلة بالشارع المصرى.

وتابع في بيان له، مساء الاثنين، أن معركة الإخوان ضد مؤسسات الدولة، معركة أقل ما توصف به بأنها قذرة، وبمثابة صيد في الماء العكر لإشغال الرأي العام وتزييف وعيه، مصيفا أنها قادت بالأمس الجماعة الإرهابية حملة ممنهجة على صفحاتها المشبوهة على السوشيال ميديا لضرب استقرار كيان حزب مستقبل وطن؛ الكيان الحزبي والتنظيمي الأقوى في الدولة المصرية.

وأشار إلى أن "حملة الإرهابية اعتمدت على صورة بمجرد أن تراها تعرف الغرض القبيح الذي التقطت من أجله، خصوصًا في هذا التوقيت الحرج الذي يمر به وطننا ومنطقتنا العربية"، متابعًا: "لا يعرف الإخوان أن مستقبل وطن وفعالياته المجتمعية مستمرة على مدار الساعة كنوع من المسؤولية المجتمعية ودعم الدولة في الوصول للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا في شتى ربوع الوطن؛ ومع ذلك لم تخرج مثل هذه الصورة في يوم من الأيام".

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