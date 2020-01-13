"دفاع النواب" تناقش آفاق تنمية سيناء

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، "آفاق تنمية سيناء"، بحضور اللواء محمد شوقي رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء، والعميد​ محمد مهدي سنباط مدير شؤون الجهاز، وممثلي رؤية وطن "2030".

وقال عامر - خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي - إن مناقشة اللجنة آفاق تنمية سيناء، يأتي في إطار دورها للحفاظ على الأمن القومي للبلاد، لافتاً إلى أن تنمية سيناء تعد بمثابة سياج أمني قومي ضد الإرهاب ومنع استغلال العناصر الإرهابية لهذه المنطقة الغالية من أرض مصر.

وأضاف عامر، أن سيناء تشهد نهضة تنموية كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها المدن الجديدة، مثل رفح الجديدة والإسماعيلية الجديدة، في إطار توجهات القيادة السياسية التي تحمل شعار " يداً تبني ويد تحمل السلاح".