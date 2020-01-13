البيئة: زراعة 2500 شجرة مثمرة بدمياط

لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي.. ماذا تفعل عند تغيير مكان الإقامة أو

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن استمرار التعاون مع مبادرة شجرها، اليوم بدمياط، في إطار حملة اتحضر للأخضر تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث تم البدء في زراعة 2500 شجرة مثمرة ومتنوعة (زيتون - ليمون - رومانمسك الليل)، موزعة كالتالي (1000 شجرة بجامعة دمياط العامة - 500 شجرة بجامعة الأزهر بدمياط - 500 شجرة بقرية كفرالغاب بدمياط - 500 شجرة بالوحدة المحلية بأولاد سيف بلبيس شرقية).

كما تضمنت فعاليات اليوم المشاركة في المؤتمر الجماهيري للتوعية بأهمية تلك المبادرات ودور الأشجار والمساحات الخضراء في حماية البيئة ومسئولية الفرد والمجتمع، بحضور الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ونواب الجامعة، وعمداء الكليات والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة دميا.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنهم يبذلون قصارى جهدهم لنشر فكر التشجير وزيادة الرقعة الخضراء لإضفاء أبعاد جمالية وبيئية وصحية، تسهم في نشر صورة مشرفة لمصر وتعزيز جودة الحياة فيها، إضافة إلى العمل على توحيد الهدف البيئي عن طريق مشاركة جميع فئات المجتمع.