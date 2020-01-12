نائب رئيس "أرض المعارض": إقامة معرض الكتاب بالتجمع كان مقامرة كسبناها

كتب - محمد عاطف:

قال وحيد عطا الله، نائب رئيس الشركة الوطنية لأرض المعارض، إن إقامة معرض الكتاب في دورته السابقة في التجمع "كان مقامرة لنا كلنا بشكل وإخراج مختلف وقد نجحنا كلنا كفريق عمل بالتعاون مع وزارة الثقافة".

وأضاف عطالله في كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل معرض الكتاب، اليوم الأحد: "نجحنا العام الماضي بفضل التكاتف ونعدكم هذا العام بأن يستمر النجاح، وسوف ترون هذه الدورة تسهيلات كثيرة وكل المشاكل التي واجهناها العام الماضي".

وأوضح أن أرض المعارض بصدد إنشاء قاعة جديدة على مساحة ٥٠ ألف متر، متمنياً أن يتم الانتهاء من الإنشاء في المواعيد المقررة حتى تدخل الخدمة في الدورة المقبلة.