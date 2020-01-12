أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة السلطان قابوس الطقس أسعار الذهب أحداث ليبيا الهجوم الايراني نانسي عجرم حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

نائب رئيس "أرض المعارض": إقامة معرض الكتاب بالتجمع كان مقامرة كسبناها

01:58 م الأحد 12 يناير 2020
نائب رئيس "أرض المعارض": إقامة معرض الكتاب بالتجمع كان مقامرة كسبناها

معرض الكتاب أرشيفة

كتب - محمد عاطف:

قال وحيد عطا الله، نائب رئيس الشركة الوطنية لأرض المعارض، إن إقامة معرض الكتاب في دورته السابقة في التجمع "كان مقامرة لنا كلنا بشكل وإخراج مختلف وقد نجحنا كلنا كفريق عمل بالتعاون مع وزارة الثقافة".

وأضاف عطالله في كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل معرض الكتاب، اليوم الأحد: "نجحنا العام الماضي بفضل التكاتف ونعدكم هذا العام بأن يستمر النجاح، وسوف ترون هذه الدورة تسهيلات كثيرة وكل المشاكل التي واجهناها العام الماضي".

وأوضح أن أرض المعارض بصدد إنشاء قاعة جديدة على مساحة ٥٠ ألف متر، متمنياً أن يتم الانتهاء من الإنشاء في المواعيد المقررة حتى تدخل الخدمة في الدورة المقبلة.

معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي المؤتمر الصحفي هيئة الكتاب

الخبر التالى:

رئيس برلمانية "حماة الوطن": ندعم السيسي ضد مساعي "قوى الشر"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الدولار تتراجع في 9 بنوك بينها الأهلي ومصر بمنتصف اليوم