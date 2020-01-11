"مستقبل وطن" يعلن إطلاق موقعه الإخباري

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن أشرف رشاد، رئيس حزب "مستقبل وطن"، انطلاق الموقع الإخباري للحزب، اليوم السبت، في حفل شهد حضور عدد من الوزراء والرياضيين والقيادات السياسية بالإضافة لنواب البرلمان.

وأكد رشاد أن الموقع الإخباري سيكون منبرًا للعدالة والسماحة والوطنية العفيفة، التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال رشاد في كلمته: "نعمل في زمن عز فيه الشرف، فكم فرقت السياسية وجمعت الفنون وحاصرت السياسة وصارحت الرياضة، فالسياسة للوطن وتعالج الوطن في مجمله".

واستكمل: "وهنا تنحني السياسة للإنسانية والقيم والمعاني، راغبين في انتصار الوطن، فالعلم والفن والثقافة بمثابة تأكيد وجودنا لشعوب العالم، فنحن نذكر كوكب الشرق بالوطن العربي وسيدة الشاشة العربية، التي نشرت الحس والرقي وكافة الرموز في كافة المجالات".

وقال: "على كل إنسان أن يكون سفيرًا في موقعه، النصر في النهاية للشرفاء ومصر تنتصر في كل حروب الظلام ففي كل المنطقة وكانت وستظل تلك الصخرة، ومهد الحرية والكرامة في آن واحد".

وأكد أن مصر ستظل منارة يهتدي بها أصحاب العقول، قائلًا: "ثقوا في القيادة السياسية وجيشكم وشرطتكم عاشت مصر الفن والثقافة والرياضة، عاشت أمتنا عزيزة منتصرة".

وحضر عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وممثلي الأحزاب السياسية، الاحتفالية التي ينظمها الحزب في أحد فنادق القاهرة، لتكريم المبدعين والمتألقين علميًا، وفنيًا، ورياضيًا في عام 2019.​