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لطلاب ثانية ثانوي.. ماذا تفعل إذا تعطل التابلت أثناء الامتحان؟

06:17 ص السبت 11 يناير 2020
لطلاب ثانية ثانوي.. ماذا تفعل إذا تعطل التابلت أثناء الامتحان؟

امتحان _أرشيفية

كتب- أسامة علي:

تنطلق اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصفين الأول والثاني الثانوي.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات الواجب اتخاذها عند حدوث عطل في جهاز التابلت أثناء الامتحان.

وتعقد الامتحانات على فترتين صباحية ومسائية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات إلكترونيًا في الفترة الصباحية، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات ورقية في الفترة المسائية.

وقالت الوزارة، إنه حال حدوث مشكلة أثناء الامتحان، على الطالب أن يحرر محضر إثبات حالة، ويرسل صورة طبق الأصل للتطوير التكنولوجي في الإدارة والمديرية.

وشددت الوزارة على ضرورة استلام كل طالب اسم المستخدم وكلمة السر، لدخول امتحانات المواد الأساسية، فيما يسمح للطالب باستخدام الكتاب المدرسي فقط.

ولفتت إلى أنه يمكن للطالب الاستعانة بجهاز تابلت المعلم، عند حدوث عطل أو أي حدث طارئ لتابلت الطالب. ​​

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