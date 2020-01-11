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اليوم.. رئيس المجلس الأوروبي يزور القاهرة للقاء السيسي

05:08 ص السبت 11 يناير 2020
اليوم.. رئيس المجلس الأوروبي يزور القاهرة للقاء السيسي

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

كتب- يوسف عفيفي:

يصل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إلى القاهرة في زيارة إلى مصر هي الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه الجديد.

ومن المقرر أن يلتقي "ميشيل"، الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان تشارلز ميشيل، تسلم رئاسة المجلس الأوروبي خلفًا للبولندي دونالد توسك؛ وذلك في حفل رسمي شهده مقرّ الرئاسة الأوروبية في بروكسل يوم 29 نوفمبر الماضي.

المجلس الأوروبي السيسي شارل ميشيل القاهرة
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