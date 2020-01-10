بعد 3 ساعات.. قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة

كتب - أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه وضعف منسوب ضخ مياه الشرب عن عدد من المناطق اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، ولمدة 12 ساعة.

وتشمل المناطق: "حي جنوب الجيزة، حي الطالبية، حى العمرانية، وشارعي الهرم، وفيصل ومتفرعاتهما".

وقالت محافظة الجيزة، في بيان، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تنفذ أعمال صيانة طارئة بالمحطة التشيكي بمحطة مياه جزيرة الدهب والتي تستمر لمدة 12 ساعة حتى الثامنة صباح غد السبت.

وناشدت المحافظة، المواطنين والجهات الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

ولفتت إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب لسد إحتياجات المواطنين بمناطق الإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (125).