افتتاح مسجد قصر عابدين بعد تطويره بتكلفة 16 مليون جنيه

كتب - محمد عاطف:

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور خالد عناني وزير الآثار والسياحة، وبعض قيادات محافظة القاهرة، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد قصر عابدين "جامع الفتح الملكي" بعد تطويره، والذي استغرق العمل به قرابة ثلاث سنوات بتكلفة حوالي 16 مليون جنيه تحت إشراف وتمويل وزارة الأوقاف.

وتضمنت أعمال الترميم الأسطح والأرضيات والواجهات الحجرية بالإضافة إلى العناصر الرخامية من أعمدة وجدران وأرضيات والمنبر الرفاعي مع ترميم المئذنة والقباب والقبو والمقصورة وتحديث أعمال الكهرباء ووحدات الإنارة.

يذكر أن عابد بك أمير اللواء السلطاني افتتح المسجد عام 1631، وفي عام 1918 أمر الملك فؤاد الأول بتجديده.