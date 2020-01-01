مصادر تكشف موعد انطلاق قناة الزمالك رسميا وخريطة الافتتاح

كتب- مصطفى علي:

كشفت عدة مصادر بالمنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، عن الموعد النهائي لانطلاق قناة الزمالك، وتفاصيل افتتاح القناة، وذلك بعد الإعلان رسميا عن تردد القناة أمس.

وقالت المصادر لمصراوي، إنه تقرر رسميا انطلاق القناة في الحادية عشرة مساء السبت ١١ يناير الجاري، حيث من المقرر أن تكون الحلقة الأولى ترحيبية ويشارك فيها كل ضيوف القناة للترحيب بهم، كما يظهر مرتضى منصور في إحدى فقرات اليوم الأول للحديث عن القناة وكيفية تحقيق حلم جماهير النادي الذي تحقق أخيرا.

وأضافت المصادر أن الحلقة الأولى ستشهد مشاركة عدد من الفنانين الزملكاوية للاحتفال مع جمهور النادي بانطلاق القناة.

وتابعت المصادر أن برامج الهواء ستنطلق بدءا من اليوم التالي ١٢ يناير ببرنامج الإعلامي أحمد جمال في السادسة مساء وهو برنامج إخباري حواري، ثم يعقبه باقي برامج خريطة القناة.

وكشف أيمن سالم رئيس القنوات الرياضية بمجموعة إعلام المصريين أمس لمصراوي عن تردد قناة نادي الزمالك رسميا وهو 11449 / 27500 H.