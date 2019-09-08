ظواهر جوية عنيفة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخريف (بيان رسمي)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيان حالة الطقس خلال فصل الخريف لعام 2019 على جمهورية مصر العربية.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجورية، إنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا على مصر يوم الاثنين 23 سبتمبر، ويستمر لمدة 3 أشهر ويعتبر من أجمل فصول السنة على مصر، إلا أنه يتخللة حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضاف عبدالعال، أن حالة عدم الاستقرار تنتج إذا ما توفرت بعض التوزيعات الضغطية التي تؤدي إلى ذلك، وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتي يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد خاصة محافظة الإسكندرية.

وتابع: وتصل الظواهر الجوية العنيفة لحد السيول أحيانا على محافظات الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بكل المحافظين والمسؤولين لهذه المحافظات اتخاذ كافة التدابير والاستعدات اللازمة مبكرا لمجابهة هذه الظواهر الجوية، كما أن الهيئة ستصدر تحزيراتها وإرسالها إلى المحافظات المعنية بسوء الأحوال الجوية قبل حدوثها بـ72 ساعة على الأقل.