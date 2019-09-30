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    ​صور- مجلس جامعة أسوان يوافق على إعفاء أبناء الشهداء من المصروفات

    08:09 م الإثنين 30 سبتمبر 2019
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    أسوان – إيهاب عمران:

    وافق مجلس جامعة أسوان، على إعفاء الطلاب من أبناء الشهداء والمصابين في العمليات العسكرية، من المصروفات الدراسية، وذلك تقديرًا من الجامعة للتضحيات الكبيرة التي يبذلونها من أجل الوطن.

    جاء ذلك أثناء انعقاد مجلس جامعة أسوان رقم 86 اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، وحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ومستشاري وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة.

    وقال الدكتور أحمد غلاب، إن الجلسة شهدت تكريم فريق التصنيف الدولي لجامعة أسوان برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز مهلل، وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا، وذلك عقب فوز جامعة أسوان بالمركز الأول علي مستوى العالم في الاستشهادات العلمية علاوة على اختيارها ضمن أفضل 500 جامعة على مستوي العالم، وفقًا لتصنيف مجلة التايمز البريطانية.

    جامعة أسوان أسوان أيمن عثمان أحمد غلاب

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