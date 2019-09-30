غدًا.. بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أكتوبر

كتب- محمد سامي:

تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، غدًا الثلاثاء، في صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أكتوبر المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الأول من شهر أكتوبر، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 40%، في إطار الحرص على توفير المنتجات الغذائية للمواطنين وتخفيف العبء عنهم.​