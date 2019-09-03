"20 جنيهًا لدستة الكشاكيل".. ننشر أسعار منتجات بـ"أهلًا مدارس"- صور

كتب- محمد سامي:

شهدت السيارات المتنقلة الخاصة بمعرض "أهلاً مدارس"، إقبالًا كبيرًا من الأهالي وأولياء أمور الطلاب بمختلف شوارع القاهرة الكبرى؛ لشراء احتياجاتهم من مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 30% عن الأسواق.

وحصل مصراوي على أسعار بعض المنتجات المعروضة في السيارت وبلغت أسعار دستة كشاكيل 60 ورقة 20 جنيهًا بدلاً من 25 جنيهًا، و28 جنيهًا لدستة كشاكيل 80 ورقة بدلا من 35 جنيهًا، أما أقلام الألوان الخشبية فبلغ سعر الـ12 لونًا 17.5 جنيه، و5 جنيهات لطقم الأدوات الهندسية بدلاً من 10 جنيهات، وفي منفذ الحقائب بلغ سعر شنطة "اللاب توب" 175 جنيهًا بدلاً من 190 جنيهًا، و130 جنيهًا لحقيبة الظهر بدلاً من 150 جنيهًا.

وانتشرت اليوم 6 سيارات متنقلة بمناطق الخليفة، عزبة الهجانة بمدينة نصر، مدينة السلام، حلوان، دار السلام، مصر القديمة، وتستمر تلك السيارات في التنقل بشوارع القاهرة حتى الثامن من سبتمبر الجاري من الحادية عشر صباحًا حتى السابعة 7 مساءً.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية، صرح على هامش افتتاح معرض "أهلا مدارس" الأحد الماضي أنه سيتم الدفع بالسيارات في الشوارع للتسهيل على المواطنين الذين يصعب عليهم الذهاب إلى مقر المعرض الرئيسي بمدينة نصر.