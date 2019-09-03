​"الصحة" تعلن إنشاء مجمع طبي في الغردقة

كتب - أحمد جمعة:

ناقشت وزيرة الصحة والسكان، مع اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، تطوير مستشفيات المحافظة، وذلك بما يخدم مشروع تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، والتي تأتي في المرحلة الثانية من مراحل تطبيق المنظومة الجديدة، وبما يخدم دعم برنامج السياحة العلاجية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماعهما أمس الاثنين، بحضور الدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزير لشئون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة، واللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، واللواء محمد إسماعيل رئيس قسم الدعم الفني والمشروعات بالوزارة.

وناقشت الوزيرة مشروع إنشاء مجمع الغردقة الطبي العام حيث يتضمن كافة التخصصات، ومنها أقسام جراحة القلب وقسطرة القلب وزراعة الأعضاء والجراحات التجميلية والتكميلية، وتخصصات العمود الفقري والمفاصل الصناعية.

ووجهت الانتهاء من أعمال صيانة مستشفى الغردقة العام واستكمال تطوير مستشفى الحميات، بالإضافة إلى تدريب ٥٠ ممرضة بمعهد الجونة للتمريض لخدمة محافظة البحر الأحمر.

وبحسب بيان لوزارة الصحة اليوم، فإنه سيتم تجهيز مستشفى و٣ وحدات صحية "سابقة التجهيز" وهي عبارة عن مباني ذكية متطورة "steel structure"، ويتم استخدامها لأول مرة في بعض القرى في مدينة حلايب، على أن يشمل المستشفى ٢٠ سريرًا، وغرفتي عمليات، ٤ أسرة رعاية، ٣ حضانات ووحدة غسيل كلوي.

ووجهت وزيرة الصحة بسرعة الانتهاء من إنشاء مستشفى رأس غارب الجديدة وذلك بعد أن وصلت نسبة الإنجاز بها ٧٠٪، كما وجهت بسرعة توريد جهاز أشعة مقطعية إلى مستشفى سفاجا، وإمداد مستشفيات محافظة البحر الأحمر بالأجهزة الطبية المتقدمة مثل المناظير الجراحية ومناظير الجهاز الهضمي وما تحتاجه أقسام طب وجراحة العيون من معدات وأجهزة.

وكلفت الوزيرة، الدكتور علاء عيد مستشار الوزير للشئون الوقائية المتوطنة بتطوير واستكمال تجهيزات المعمل المشترك لفحص وأخذ عينات المياه والأغذية في محافظة البحر الأحمر ، وذلك تمهيدًا لافتتاحه يوم ١٧ من شهر سبتمبر الجاري.