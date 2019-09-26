​وزير التعليم العالي يؤكد حرص مصر على توفير دورات تدريبية للأطباء الأفارقة

كتب- محمد قاسم:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار حرص مصر الدائم على توفير تدريب للأطباء الأفارقة بها، وذلك من أجل رفع الكفاءة العلمية لهم وتبادل الخبرات المشتركة، فضلًا عن تدعيم أواصر العلاقات المصرية الإفريقية، مشيدا بالدور الذي يقوم به معهد بحوث أمراض العيون في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال تسليم وزير التعليم اليوم الخميس مجموعة من أطباء العيون الأفارقة شهادات اجتياز الدورة التدريبية التي نظمها معهد بحوث أمراض العيون في تشخيص وعلاج أمراض المياه البيضاء والمياه الزرقاء بمشاركة أطباء 20 دولة إفريقية،بحضور الدكتور شريف كراوية رئيس معهد بحوث أمراض العيون والسفير أحمد شاهين أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

ووجه الوزير، الشكر لكل القائمين على هذه الدورة بداية من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وإدارة الشئون العلمية والإدارية، والأساتذة والمدرسين والعاملين بالمعهد لإتمام الدورات التدريبية، من خلال المحاضرات النظرية والتدريب التقني على أحدث أجهزة التعليم الجراحي والحضور الفعلي للعمليات الجراحية اليومية بالمعهد.

وأشار إلى الدور الريادي المصري في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة بكافة المجالات خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، لافتا إلى أهمية تفعيل القوافل الطبية في القارة الأفريقية لخدمة الدول الإفريقية الشقيقة، والقيام بالدور المحوري المصري في الخدمة الطبية التعليمية والعملية لأشقائنا في القارة الأفريقية.

من جانبه، أكد الدكتور شريف كراوية أهمية الدورة التدريبية والتي تناولت أحد أبرز الأمراض التي تعاني منها العديد من الدول الإفريقية وهما أمراض المياه البيضاء والمياه الزرقاء، معربا عن استعداد المعهد الدائم لتنظيم مثل هذه الدورات.

بدوره، شدد السفير أحمد شاهين على أهمية الشراكة المصرية الإفريقية وتعزيز هذه العلاقة من خلال التعاون المصري الإفريقي في شتى المجالات لاسيما المجال الطبي من أجل رفع كفاءه الأطباء الأفارقة.