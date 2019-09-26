وفد من الإذاعيين الأفارقة بـ"الأعلى للإعلام" يزور وزارة الداخلية

كتب- مصطفى علي:

استقبلت وزارة الداخلية ممثلة في "قطاع الإعلام والعلاقات، وأكاديمية الشرطة" وفداً من الإذاعيين الأفارقة الذين يتلقون دورة تدريبية ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الإنفتاح والتواصل مع مسئولى الإعلام بالدول الإفريقية الصديقة.

وتفقد الإذاعيون "الوافدون من 13دولة إفريقية"، الإدارات المختلفة بقطاع الإعلام والعلاقات، واستمعوا إلى شرح مفصل حول المهام التى يضطلع بها ، والتى تهدف فى المقام الأول إلى تزويد كل وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بكل ما تحتاجه من أخبار أو معلومات عن الوضع الأمنى بالبلاد فى إطار سياسة الوزارة بالتعامل مع وسائل الإعلام بشفافية كاملة ، وحرصها على نقل صورة صحيحة وموثقة عن الأحداث الأمنية الهامة ، وإحاطة الرأى العام علماً بجهود الوزارة فى مجالى مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية.

وتفقد الوفد الضيف التقنيات المستخدمة فى مجالات التصوير والمونتاج وإنتاج البرامج الإعلامية والنشرات الأمنية فضلاً عن إستديوهات التصوير والتسجيل الصوتي المتطورة التي جرى استحداثها بقطاع الإعلام والعلاقات، تماشياً مع ما يتم من تطوير للرسالة الإعلامية وإبراز الجهود التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية.

وخلال زيارتهم لأكاديمية الشرطة، اطلع الوفد الزائر على أساليب التدريب المتطورة التى يوفرها مركز بحوث الشرطة للمتدربين الأفارقة في شتى مجالات العمل الأمنى باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

كما زار الوفد، مكتبة المركز التي تضم العديد من الدراسات الأمنية التي تتضمن كيفية الاستفادة من وسائل الإعلام لمكافحة الظواهر الإجرامية والفكر المتطرف .

وتحرك الوفد بجولة تفقدية تضمنت عددا من المنشآت التدريبية للوقوف على أحدث البرامج والأساليب التى تطبقها أكاديمية الشرطة فى مجالات التدريب العملى على مواجهة الجريمة وأساليب حفظ الأمن.