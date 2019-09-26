​"البيئة" تنفذ 1096 نشاطًا توعويًا لمواجهة السحابة السوداء

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تتابع من خلال فروعها الإقليمية بمحافظات وسط الدلتا والقليوبية والشرقية والدقهلية والبحيرة، إجراءات إحكام السيطرة على المصادر المتوقعة للتلوث، للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء"، وذلك بالمتابعة من خلال غرفة العمليات بالتعاون بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء.

وقالت فؤاد، في بيان، اليوم الخميس، إنه في إطار حرص وزارة البيئة على رفع وعي المواطنين وتحفيزهم للمشاركة في مواجهة السحابة السوداء، تم تنفيذ 1096 ندوة توعوية حتى الآن، من خلال الأفرع الإقليمية لتوعية المزراعين بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره، والبدائل المطروحة التي تعظم الاستفادة من المتبقيات الزراعية والدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزي، والدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.

وحررت محاور الوزارة المنتشرة بالمحافظات، 85 محضرًا لحرق للمخلفات الزراعية تم رصدها، بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ومتابعة نتائج الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق في المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

كما تم التفتيش على عدد من المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، حيث قامت فرق التفتيش التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على 2847 منشأة صناعية حتى الآن، وتبين مخالفة 653 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتم تنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص عدد 14866 سيارة حتى الآن، وتبين مخالفة 3108 سيارة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وتستقبل وزارة البيئة الشكاوى من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن 19808 من الثامنة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، أو من خلال موقع التواصل الاجتماعي Facebook "وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية"، أو من خلال تطبيق WhatsApp على رقم 01222693333 أو عبر التليفون الأرضي على رقم 022525640، كما يمكن التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.