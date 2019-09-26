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    ننشر كتيب "الإسكان" للرد على تساؤلات التصالح في مخالفات البناء

    02:00 م الخميس 26 سبتمبر 2019
    ننشر كتيب "الإسكان" للرد على تساؤلات التصالح في مخالفات البناء

    مخالفات بناء

    كتب- محمد نصار:

    انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من كتيب حول أهم الأسئلة المتعلقة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تحت عنوان "القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.. استفسارات وإجاباتها".

    وينشر "مصراوي" نص الكتب الصادر من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الرد على أسئلة المواطنين المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء.

    وزارة الإسكان مخالفات البناء المجتمعات العمرانية

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