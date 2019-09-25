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    وزارة البيئة تناقش مع البنك الدولي تنفيذ برنامج ضخم للحد من تلوث الهواء وتغير المناخ

    07:10 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    وزارة البيئة تناقش مع البنك الدولي تنفيذ برنامج ضخم للحد من تلوث الهواء وتغير المناخ

    الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

    كتب- يوسف عفيفي:
    ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الأربعاء مع الدكتورة كارين كيمبر المدير العالمي للبيئة بالبنك الدولي ، على هامش مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ، برنامج التعاون المزمع إطلاقه هذا العام للحد من التلوث الهواء وتغير المناخ.

    واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد تفاصيل البرنامج الجديد الذي يعمل على الحد من تلوث الهواء بمصر خاصة محافظة القاهرة لارتفاع الكثافة السكانية بها ؛ وذلك من خلال عدد من الإجراءات على المستويات المؤسسية من تعديل للتشريعات وتحديث للبناء المؤسسي إلى إجراءات تنفيذية تهدف للحد المباشر من التلوث مثل إحلال المواصلات العامة من أتوبيسات وغيرها بمركبات جديدة تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.

    ويهدف البرنامج الجديد إلى نشر الخضرة والأشجار المعمرة والمثمرة وأشجار الظل للاستفادة من المساحات المتاحة داخل المدن وعلى أطرافها للحد من تأثير التلوث والعواصف الترابية وكذا إمكانية الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في زراعة أشجار مثمرة أو تنتج منتجات يمكن تسويقها وذلك لضمان استدامة تلك المشروعات مستقبلاً.

    ومن المقرر أن تزور بعثة البنك الدولي مصر الأسبوع القادم لمقابلة خبراء وزارة البيئة والوزارات المعنية من النقل والتنمية المحلية والري ؛ وذلك بهدف وضع الخطة التنفيذية للبدء في البرنامج والذي يعد الأكبر من نوعه في مصر.
    جدير بالذكر أن دولة الصين قامت بتنفيذ برنامج ممثل أدى إلى خفض تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ بشكل غير مسبوق، وهو ما تسعى وزارة البيئة إلى تحقيقه.

    وزيرة البيئة البنك الدولي ياسمين فؤاد

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