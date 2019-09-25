"مستقبل وطن": كلمة السيسي بالأمم المتحدة أعطت دروسًا للعالم

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، أعطت العالم دورسًا في الإنسانية، والحرص على الالتزام بآليات الحوار للتوصل لحلول لكافة الأزمات والعوائق التي تواجه المجتمعات.

وأكد رشاد، في بيان اليوم اليوم، أن خطاب السيسي جاء شاملًا ومعبرًا عن تطلعات وآمال شعوب المنطقتين العربية والأفريقية، ويعد بمنزلة ميثاق عمل واضح للمجتمعات الدولية يصبو نحو الإعلاء من قيم السلم والأمن الدوليين، بجانب كونه رسالة سلام تنحي البشرية الصراعات والحروب لتنقلهم نحو مجتمعات تعلو فيها القيم وتنتشر فيها التنمية.

وأوضح رئيس مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي كان حازمًا وحاسمًا كعادته بمطالبته المجتمعات الدولية بالاضطلاع بدورها في حل الأزمات العالقة والعمل على تفعيل الشرعية الدولية حفاظًا على مقدرات الشعوب العربية وحقوقها التاريخية، ووقف التدخلات الخارجية في صناعة مستقبل دول المنطقة والتي قد تكون سببًا وعامًا رئيسيًا في تأجيج الصراع.

وأشار إلى أن الرئيس لم يتحدث على منبر الأمم المتحدة بلسان مصر فقط، ولكنه تحدّث بلسان العروبة، وبعمق مصر الأفريقي الممتد عبر التاريخ، بجانب كونه رئيسًا للاتحاد الأفريقي، مؤكدًا أن السيسي نجح بحنكته في تغيير مسار المنطقة وحولها من منطقة صراعات لمنطقة أكثر استقرارًا غلبت عليها تعزيز التعاون المشترك بين الشركاء، والإيمان بوحدة المصير.

وأضاف رشاد، أن السيسي نجح في خطابه بإظهار مصر بصورتها الحضارية، وحجم التغير السياسي، والاستقرار الاقتصادي، الذي أصبحت عليه الآن، بجانب إبراز صورة مصر السلام والتسامح التي تؤمن بحق شعوب الدول في حياة كريمة وتطلعهم لحياة أفضل؛ وفي الوقت نفسه ترفض رفضًا قاطعًا المساس بحقوقها التاريخية، وهو ما اتضح من خلال حديث الرئيس عن قضية سد النهضة.

واختتم رشاد تصريحاته: "في الوقت الذي تسعى فيه جماعة الإخوان الإرهابية وفلولها في الداخل والخارج للنيل من استقرار مصر وتشويه حجم الإنجازات؛ نجد زعيم الأمة يرسم المستقبل لشعوب البشرية جمعاء، رافعًا اسم مصر خفاقًا، ومغيرًا بدبلوماسيته وحنكته خريطة القوى السياسية الكبرى في العالم، ليجعل من مصر لاعبًا فاعلًا في وضع السياسيات الدولية".