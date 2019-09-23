​رئيس جامعة الأزهر يهنئ العالم فاروق الباز لإطلاق اسمه على كويكب

كتب -محمود مصطفى:

تقدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر الشريف، وقيادات الجامعة، بالتهنئة للدكتور فاروق الباز، لإطلاق اسمه على كويكب بالفضاء تقديرا لدوره مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

وحسب بيان، اليوم، ثمن رئيس الجامعة جهود الدكتور الباز، التي رفعت اسم مصر عاليا في كافة المحافل الدولية، وودوره الريادي داخل مصر في عدد من المشاريع والمؤسسات العلمية الوطنية.

وجاء تكريم الدكتور فاروق الباز تقديرا لدوره مع وكالة الفضاء الأميركية فى بداية بمشروع أبوللو لاستكشاف سطح القمر في منتصف ستينيات القرن الماضي، مرورًا بتصوير الأرض من المدار على رحلة أبوللو سيوز الأميركية الروسية المشتركة.