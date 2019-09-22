"اقتصادية الوفد" تشيد بزيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا

كتبت - ميرا إبراهيم:

أشاد الدكتور خالد محمد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، بارتفاع الصادرات المصرية لأمريكا إلى مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 841 مليون 784 ألف دولار خلال نفس الفترة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 19.9%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وأشارت البيانات الإحصائية، إلى قيمة التبادل التجارى بين مصر وأمريكا خلال النصف الأول من عام 2019، والتى شهدت ارتفاعًا، لتسجل 3.7 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 8%.

وأضاف "قنديل"، إن العلاقات المصرية الأمريكية تاريخ ممتد وتعاون على المستوى السياسي والاقتصادي والاستراتيجي، حيث تلعب مصر حاليًا دورًا محوريًا في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن رئاستها للاتحاد الإفريقي لعام 2019.

وأكد رئيس اقتصادية الوفد، ضرورة العمل لزيادة حجم الصادرات المصرية لأمريكا من خلال تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية خاصة "اتفاقية الكويز"، لزيادة الوزن النسبي للصادرات المصرية لأمريكا في ظل اضطراب العلاقة التجارية والاقتصادية بين أمريكا والصين وكذلك بين أمريكا وبعض الدول الأخرى مثل "كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبى".

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