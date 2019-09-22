وزير الاتصالات في باريس لعقد مباحثات مع مسؤولين فرنسيين وشركات عالمية

كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأحد، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوجها على رأس وفد رفيع المستوى إلى باريس في زيارة رسمية خلال الفترة من 22 حتى 25 سبتمبر الجاري، لبحث تعزيز وتطوير التعاون بين مصر وفرنسا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجالات بناء القدرات والذكاء الاصطناعي.

يلتقي الدكتور عمرو طلعت خلال الزيارة مع وزراء ومسؤولي الحكومة الفرنسية، بإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات مع مسؤولي جامعات وأكاديميين لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آليات تعزير التعاون بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار الحرص على نقل الخبرات المختلفة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف مصر من خلالها إلى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في المجالات المختلفة مع بناء قاعدة من الكوادر المتخصصة في هذا المجال.​