وزير التموين: "اللي يجيب شهادة تراكمات من الكهرباء يرجع للدعم في نفس الأسبوع"

كتب- محمد سامي:

علق وزير التموين والتجارة الداخلية، على شكوى عدد من المواطنين بشأن حذفهم من بطاقات التموين بسبب فواتير غير صحيحة للكهرباء، قائلًا: "لما المواطن بيجيب شهادة من الكهرباء إن دي تراكمات بيرجع في نفس الأسبوع".

وقال الوزير، خلال افتتاح عدد من المكاتب المطورة في محافظة الجيزة: "الباشا اللي عنده 10 فدادين هيتشطب بردوا، مش معقول يكون عنده 10 فدادين وعايز 200 جنيه".