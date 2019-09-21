وزير التموين: "اللي يجيب شهادة تراكمات من الكهرباء يرجع للدعم في نفس الأسبوع"
02:38 م السبت 21 سبتمبر 2019
كتب- محمد سامي:
علق وزير التموين والتجارة الداخلية، على شكوى عدد من المواطنين بشأن حذفهم من بطاقات التموين بسبب فواتير غير صحيحة للكهرباء، قائلًا: "لما المواطن بيجيب شهادة من الكهرباء إن دي تراكمات بيرجع في نفس الأسبوع".
وقال الوزير، خلال افتتاح عدد من المكاتب المطورة في محافظة الجيزة: "الباشا اللي عنده 10 فدادين هيتشطب بردوا، مش معقول يكون عنده 10 فدادين وعايز 200 جنيه".
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