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    استعدادات مكثفة بـ"الوطنية للإعلام" لنقل كلمة السيسي من أمريكا الثلاثاء

    01:41 م السبت 21 سبتمبر 2019
    استعدادات مكثفة بـ"الوطنية للإعلام" لنقل كلمة السيسي من أمريكا الثلاثاء

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- مصطفى علي:

    تستعد كافة القطاعات البرامجية بالهيئة الوطنية للإعلام، ممثلة في التليفزيون والإذاعة والأخبار والقنوات المتخصصة والإقليميات لتغطية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمريكا ومشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

    وبدأ مسئولو إدارة التبادل الإخباري بقطاع الأخبار التنسيق والمراسلات مع بعثة الأخبار في أمريكا لاستقبال كلمة الرئيس للسيسي أمام الجمعية الثلاثاء القادم مع تطويع إدارة البرامج التسجيلية خطتها لتغطية الزيارات السابقة للرئيس منذ توليه الحكم.

    وتقوم باقي المحطات والإذاعات لتطويع البرامج طيلة مدة الزيارة لتغطية مشاركة مصر في أعمال الجمعية وتحليل بيان الرئيس السيسي من خلال استضافة كبار الشخصيات السياسية والسفراء المعنيين بالملف وإبراز أهمية ودور مصر المحوري في أمن الشرق الأوسط ككل.​

    السيسي الهيئة الوطنية للإعلام أمريكا الأمم المتحدة

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