الحكومة تعلن انتهاء فحص تظلمات متضرري النوبة

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، إن اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، لوضع القواعد والآليات لصرف التعويضات للمستحقين من أهالي النوبة، انتهت من الإجراءات اللازمة للوقوف النهائي على رغبات المستحقين للتعويض.

جاء ذلك بعد أن فحصت اللجنة 311 تظلما، استجابت فيها إلى 142 تظلما، ورفضت 165، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعويض أهالي النوبة، ممن لم يسبق تعويضهم عن بناء وتعلية خزان أسوان (1902)، وإنشاء السد العالي (1960).

وأضاف "مروان" في بيان الجمعة، أن اللجنة أرجأت البت في 4 تظلمات لحين الفصل في النزاعات القائمة بشأن مستحقي التعويض فيها.

وأضاف: يجرى إعداد تقرير عن أعمال اللجنة يقدمه وزير شئون مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء، يتناول فيه ما تم من إجراءات وصولا إلى عدد المستحقين في كل نوع من أنواع التعويضات (ملكية مساكن واراضي - حق انتفاع بأراضي - مبالغ نقدية)، وسيتم تحرير مستندات الملكية، وحق الانتفاع، وصرف المبالغ النقدية بأسماء المستحقين للتعويض، لتسليمها إليهم في احتفالية تقام بهذه المناسبة التاريخية.