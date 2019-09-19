مدبولي يصدر تكليفات للمحافظين بشأن الاستعداد للأمطار والسيول

كتب- محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الانتهاء من كل الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، وما يتضمن ذلك من استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة على حالة الطقس ومعرفة التنبؤات الخاصة بسقوط الأمطار على مستوى الجمهورية؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وكذا تفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل هذه الأحداث.

وشدّد رئيس الوزراء على أهمية إجراء المراجعة المستمرة لمخرات السيول، ومصارف الأمطار.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر محافظة بورسعيد، وهو الاجتماع الأول للمجلس خارج العاصمة، ضمن سلسلة اجتماعات مرتقبة للمجلس في المحافظات المختلفة، بحضور وزراء: التنمية المحلية، الصحة والسكان، البيئة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل.