لقاء السيسي ورئيس وزراء السودان والقضاء على 9 عناصر إرهابية.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعددا من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "دعم مصري كامل لأمن السودان واستقراره"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم مصر الكامل لأمن السودان واستقراره ومساندة خيارات الشعب السوداني الشقيق فى صياغة مستقبل بلاده والحفاظ على مؤسسات الدولة والاستعداد لتقديم سبل الدعم للأشفاء في هذا الخصوص.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس أعرب، خلال استقباله أمس الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان عن حرص مصر على عودة السودان لدوره الطبيعي في محيطه الإقليمي والعربي والأفريقي ومواصلة التعاون والتنسيق الثنائي في جميع الملفات محل الاهتمام المتبادل والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية بما يحقق الرخاء والتقدم لشعبي البلدين وذلك في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

كما أكد الرئيس تقديره لنجاح السودان في تجاوز المرحلة الراهنة المهمة من تاريخه وبدء مسار العمل الحقيقي نحو تحقيق أمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق في التنمية.

ونقلت (الأهرام) عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة قوله: إن الرئيس هنأ الدكتور عبد الله حمدوك على توليه منصبه وإعلان تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، مؤكدا الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل.

وأوضح أن اللقاء شهد توافقًا بين الجانبين حول استمرار التنسيق المتبادل والتشاور المكثف بهدف دفع التعاون المشترك لمصلحة البلدين عن طريق الاستغلال الأمثل للفرص والأليات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما على مختلف الأصعدة لا سيما الاقتصادية والتجارية ودعم وبناء القدرات السودانية في جميع القطاعات.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء السوداني التقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان، مشيدا بالجهود المتبادلة للارتقاء باواصر التعاون المشترك ومثمنا الدعم المصري المخلص على جميع المستويات للحفاظ على سلامة واستقرار السودان بما أسهم في تجاوزه صعوبات تلك المرحلة، معربا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال المشروعات التنموية والإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة.

وعن الأنشطة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي يلقي الثلاثاء المقبل كلمة مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر الحالي.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس سيكون أول متحدث بعد رئيس البرازيل والذي جرى العرف أن يكون أول المتحدثين يليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتباره ممثل الدولة التي تستضيف المنظمة الدولية.

وأوضحت أن الدورة الحالية تكسب أهمية خاصة حيث إنها تواكب الاحتفال بمرور 75 عاما على إنشاء المنظمة الدولية التي كانت مصر ضمن 51 دولة أسهمت في إنشائها.

وتحت عنوان "السيسي يلتقي بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعقد اجتماعا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشى يوم 23 و24 أكتوبر وكذلك المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي.

وأكد صندوق روس كونجرس نقلا عن انطون كوبيا كوف مستشار الرئيس الروسي بأن الوفد المصري سيمثل بشكل واسع خلال القمة الروسية الأفريقية.. وأضاف كوبياكوف أن أكثر من 40 زعيما أفريقيا أكدوا مشاركتهم في القمة وهناك أكثر من 300 رجل أعمال روسي وأفريقي سيشاركون في المنتدى الاقتصادي.

وفي الشأن المحلي، وتحت عنوان "الفريق أول محمد زكي يلتقى عددا من مقاتلي الصاعقة والمظلات"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد أن القوات المسلحة كانت وستظل درعًا واقية للوطن وحصنا منيعا يصون ويحمى مقدراته.

وأضاف أن رجالها على قلب رجل واحد يدافعون عن أمن مصر بأرواحهم ودمائهم ويضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، مشيرا إلى أن رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين ماضون في أداء مهامهم المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن ضد العدائيات والتهديدات المحتملة.

وأوضحت (الأخبار)، أن ذلك جاء خلال لقاء القائد العام مع عدد من القادة والضباط والصف والجنود من مقاتلي قوات الصاعقة والمظلات في إطار خطة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف ألأفرع والتشكيلات والوحدات.

وعودة إلى صحيفة (الأهرام) التي ذكرت في صفحتها الأولى تحت عنوان "القضاء على 9 من عناصر الإخوان الإرهابية"، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وجهت ضربة استباقية للإرهابيين أسفرت عن مصرع 9 عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن أثناء مداهمة وكرين اثنين بمدينتي العبور و15 مايو، من بينهم قيادي حركة لواء الثورة، محمود غريب قاسم محمود قاسم والذي يحمل اسما حركيا "خلف الدهشوري"، والمتورط في حادثي اغتيال العميد بالقوات المسلحة عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية.

وأوضحت الصحيفة أن الأجهزة عثرت بحوزة المتهمين على 6 قطع أسلحة آلي وفردي خرطوش، وكمية من مادتي RSALT والنترات، مجموعة من الدوائر الكهربائية، وعبوة متفجرة، وهيكلي عبوتين.

أما صحيفة (الجمهورية)، فذكرت تحت عنوان "تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات" أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس برئاسة د. مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشان برنامج تجديد القاطرات والمساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بمبلغ 940 ألف يورو.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والبنك الأوروبي بشان برنامج تجديد القاطرات المساعدة في تنفيذ المشتريات بمبلغ 555 ألفًا و343 يورو. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالتعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشان تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

كما ذكرت صحيفة (الجمهورية) أنه عُقدت جلسة مُباحثات موسعة، أمس، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء جمهورية السودان، بمشاركة وزراء الخارجية، والكهرباء، والمالية، من الجانب المصري، ووفد وزاري سُوداني ضم وزيرة الخارجية، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

وأضافت الصحيفة أنه في مستهل المباحثات، رحب مدبولي بنظيره السوداني والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته باستقبالهم في وطنهم الثاني مصر، مُجددًا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقبال الوفد السوداني صباح اليوم، من حرص مصر على تقديم كل الدعم والمساندة الحقيقية للسودان حكومة وشعبًا.

واعتبر مدبولي أن هذه الزيارة تاريخية، حيث تأتي في ظروف دقيقة سبق أن مرت بها مصر في عام 2011، لذا فهي حريصة على مُساندة السودان، وتثق في قدرة الحكومة الحالية على إدارة الموقف على النحو الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني.

وأكد استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل الدعم اللازم إلى الأشقاء السودانيين، في مُختلف المجالات التي سيتم طرحها خلال الزيارة، ومنها الربط الكهربائي، والسكك الحديدية، وكذلك تقديم مساعدات طبية وغذائية، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لتحديد مجالات التعاون المطلوبة، ووضع خطة زمنية محددة للعمل على تلبيتها.​