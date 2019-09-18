وزير الأوقاف يعتمد 51 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد
08:19 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
كتب - محمود مصطفى:
اعتمد وزير الأوقاف، 51 مليون و474 ألف جنيه مصري لإحلال وتجديد المساجد وبعض المقرات الإدارية بالمديريات على مستوى الجمهورية، كدفعة ثانية للعام المالي الحالي 2019 - 2020.
وأوضح وزير الأوقاف في بيان له الأربعاء، أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الوزارة بالمساجد مبنى ومعنى وفي إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.
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