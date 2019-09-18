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    وزير الأوقاف يعتمد 51 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد

    08:19 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    وزير الأوقاف يعتمد 51 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد

    وزير الأوقاف يعتمد 51 مليون جنيه لإحلال وتجديد الم

    كتب - محمود مصطفى:

    اعتمد وزير الأوقاف، 51 مليون و474 ألف جنيه مصري لإحلال وتجديد المساجد وبعض المقرات الإدارية بالمديريات على مستوى الجمهورية، كدفعة ثانية للعام المالي الحالي 2019 - 2020.

    وأوضح وزير الأوقاف في بيان له الأربعاء، أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الوزارة بالمساجد مبنى ومعنى وفي إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.

    تجديد المساجد وزارة الأوقاف

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