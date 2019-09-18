علاوة وزيادة حافز الإنتاج.. القوى العاملة تحل أزمة عمال "غزل" بالإسكندرية

كتب- يوسف عفيفي:

وجه وزير القوى العاملة، وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية عبد الونيس عبد الله، بسرعة التدخل وحل مشكلة 1000 عامل بالشركة العربية للغزل والنسيج "بليفارا" وديا، وحصول العمال على حقوقهم كامله طالما أنها في الإطار القانوي .

وبحسب ببان اليوم، قال وكيل المديرية، إنه تم انتقال لجنة من منطقة قوى عاملة المنتزه مشكلة من التفتيش وعلاقات العمل والرعاية لمقر الشركة للتفاوض مع إدارتها والعمال حيال مطالبهم المتمثلة في عدم صرف العلاوة الدورية، وزيادة الأجور، وتفعيل الإجازات السنوية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة بليفارا للجنة، أن الشركة ملتزمة بتنفيذ القرارات الصادرة من الدولة حيال العلاوة، مؤكدًا صرف علاوة خاصة بنسبة 10 % من الأجر الأساسي من أول يوليو 2019، ورفع حافز الإنتاج من 200 جنيه إلى 400 جنيه في حالة تحقيق معدل الإنتاج .

وتلقى الوزير، من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد بعودة نسبة 60 % من العاملين وانتظم العمل بالشركة، وجاري إقناع باقي العمال المضربين للرجوع إلى عملهم ، ومازالت المتابعة جارية.

ودعا الوزير، باقي العمال بالرجوع إلى عملهم وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.